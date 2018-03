Quest enviern porscha massa naiv, plievgia, temperaturas miaivlas, ed in zic pli pauc sulegl che usità. Ma ils hoteliers e turistichers èn cuntents.

Or da Telesguard dals 02.02.2018.

Per la 99avla giada èn ils delegads da hotelleriesuisse Grischun s’inscuntrads per far radunanza, questa giada a Claustra. RTR ha prendì la chaschun e dumandà ils experts, quant cuntents ch’els èn cun l’enviern.

Enviern turbulent ma bun

Ì saja in bun enviern, di Jürg Schmid, president da Grischun Vacanzas. Ils ferms vents e la blera naiv hajan bain disturbà il schaner, dentant tut en tut saja quai in bun enviern, la hotellaria saja bun vidlonder.

Massa sfidas

Era Ernst Wyrsch, president da hotelleriesuisse Grischun, è cuntent cun l’enviern. Quel saja stà plain sfidas, ils hoteliers sajan dentant motivads, las cassas sajan plainas. Il cor dal turissem possia rir il mument, ed era per il futur. Ussa saja da sperar ch’i fetschia bun’aura, per ch’ils giasts vegnian a far lur vacanzas da sport en ils culms.

