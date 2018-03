Hans Telli, quella giada cusseglier grond, era il grond adversari dal scumond. Ozendi vesa el l’entira chaussa dentant schizunt sco avantatg per el sco fimader. Sch’el giaja oz en ustaria a dar jass, lura fimia el bler pli pauc, quai saja segir in avantatg. Che scumonds na fetschian betg adina da basegn, da quel avis è el dentant enfin oz. En quest cas na saja quai dentant betg stà ina tuppa idea.

Tema per las ustarias aveva avant diesch onns era il cusseglier grond engiadinais Jon Peider Lemm. Ustarias cun in public che giauda da pudair fimar stoppian suenter probablamain serrar las portas u far quint cun grondas perditas. Quai na saja per cletg betg stà il cas. El po strusch pli s'imaginar co ch'igl era avant il scumond.

Martin Schmid, actual cusseglier dals chantuns e da quella giada en la regenza grischuna, vuleva a tut pretsch in cumpromiss che funcziuna era per il turissem e la gastronomia. Quai saja tenor el gartegià. Ins haja chatta ina via che plaschia a la gronda part.

