Cunzunt chors pitschens e chors dal vitg hajan savens bregia da chattar ina dirigenta u in dirigent. Quai conferma era Heinz Girschweiler, president da la Cumissiun da musica grischuna. Era quest onn sajan divers chors grischuns senza dirigent. Tuttina vesa Girschweiler in futur per chors en il Grischun. Novs chors vegnian fundads, era divers chors da giuvenils hajan success. Uschia ch’el è persvas ch’insatge nov creschia. Dentant stoppian ins er restar realist ed acceptar ch'in u l’auter chor sa schlia. Saja quai pervia da mancanza da chantadurs u er da dirigents.

Curs da dirigents n'èn betg pli uschè frequentads

Actualmain maina Heinz Girschweiler a Schiers / Aschera in curs per dirigentas e dirigents futurs. Otg persunas fan part a quel.

Avant intgins onns frequentavan anc 12-14 persunas il curs da dirigents.

Suenter quest curs survegnan els il diplom chantunal da dirigents. Tuttina surpiglian ils paucs directamain in chor. Tscherts participants fan il curs plitost per sasez u per dar scola. Auters dentant han gia experientscha da manar in chor e perfecziuneschan lur savida en il curs.

Manar in chor munta er investir bler temp

Il motiv principal daco che pli paucs èn pronts da surpigliar in chor saja probabel il fatg che blers èn fitg occupads cun lur lavur. Pli baud saja quai anc stà uschia ch'il scolast dal vitg surpigliava in chor. Oz saja quai plitost l’excepziun. Plinavant dovria quai er curaschi e segirtad da star avant chantadurs. Uschia saja daventar dirigent savens in lung process.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Noss chors «BarattaChor»: Chors maschadads Sevgein e Grischun Turitg

RR actualitad 11:00