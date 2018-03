Il favrer han las pendicularas grischunas nudà per 1,4% dapli giasts cumpareglià cun il medem temp da l'onn passà. La media dals ultims 10 onns mussa dentant anc adina in minus da 5,2%.

Sco las pendicularas grischunas scrivan han tut las regiuns dal chantun nudà in plus. Il grond noda l’Engiadin’Ota cun plus 3%, il pli pign augment noda la regiun Surselva cun in plus da 0,3%.

La naiv e la bell’aura

Sco raschuns per quest plus numnan las pendicularas grischunas las bunas relaziuns da las pistas e la bell’aura. Decisiv per il svilup da l'entira stagiun è uss dentant anc l’aura da las emnas proximas e sur ils firads da Pasca.

A partir dal cumenzament da la stagiun enfin il favrer han las pendicularas grischunas pudì nudar in plus da 5,3% dapli giasts en cumparegliaziun cun l’onn passà.

RR novitads 18:00