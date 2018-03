Davent dal 1927 ornain nus noss autos cun ina plachetta. Per tscherts è quai mo ina plachetta ch'ins montescha perquai ch'i è perscrit. Auters èn dentant pronts da pajar pli che 100'000 francs per ornar lur auto cun il numer giavischà.

E da quai profitescha Andrea Nussio. El è la adressa per commerzi da numers d'auto en Grischun e viva dapi nov onns da quai. Nussio cumpra ils numers da privats u da l'Uffizi per il traffic e venda quels lura ad interessents. Il pretsch po el fixar sez – reglas na datti naginas ed in concurrent che pudess porscher il medem product per in meglier pretsch na datti er betg. La dumonda è quant spert ch'el vul vender il numer: Sch'el vul vender il numer spert, sto el sbassar il pretsch, sch'el ha temp, sa el spetgar enfin ch'el chatta insatgi ch'è pront da pajar la summa ch'el avess gugent. Uschia variescha er ses gudogn fitg: Tar in numer fa el forsa in gudogn da 100 francs e tar in auter in gudogn da plirs millis francs.

Ils fans da plachettas – ina vasta clientella

Vender possia el las plachettas ad ina clientella fitg vasta. Uschia saja quella ni limitada tras il status finanzial, tras la professiun u tras la veglidetgna. Ina cuminanza dals clients saja la fascinaziun per bels autos. Quai n saja dentant er nagina regla. Uschia dettia persunas en Grischun che hajan in numer che saja stà pli char che l'auto.

Pli bass e meglier

Populars èn cunzunt ils numers bass. Dentant èn er tschertas cifras pli popularas che autras. Cunzunt il 7 ed il 8 sajan ils favurits. Las nullas sajan dispitaivlas: tscherts hajan fitg gugent ellas ed auters insumma betg. Ad Andrea Nussio plaschan las nullas – cunzunt en cumbinaziun cun in 1 davant.

Ed il pli bain plai al commerziant da numers il «GR 1». Il 2017 aveva el fatg al possessur, l'Uffizi da traffic dal Grischun, in'offerta da 161'000 francs per quella plachetta. Dentant senza success. Il numer 1 ed il numer 2 sajan adina stadas e restian er vinavant en possess dal chantun. Nussio ha dentant ditg, che malgrà la fascinaziun per il GR 1 n'avess el betg tegnì sez la plachetta da siemi. Quella avess el surlaschà a persunas ch'hajan dapli daners.

Nagina tema per il futur

Che la fiera sa stenschia na crai el betg. Ses anteriurs clients vegnian pli vegls e returnian puspè ils numers ed i naschian puspè novas generaziun che sajan fascinadas da las plachettas.

Mes amis am han gia ditg avant 20 onns, che uss hajan lura tuts quels che veglian in numer spezial. E dapi lura hai jau vendì pli che 1'000 plachettas.

