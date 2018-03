Dasper cortegis, musica da gugga e festas da tschaiver datti er in'autra tradiziun da tschaiver: Las sairas cun gruppas da salamuira. Quest'onn avran 16 locals las portas a gruppas che fan giu quint a moda umoristica cun temas e schabetgs actuals. Sin la detta guardan els als cussegliers federals, als politicher chantunals, a directurs da different gremis ed a prominents. Dentant èn er eveniments da l'aura u dal sport la basa per in u l'auter vers da las gruppas da salamuira.

Venderdi ha gì lieu l'emprima saira cun gruppas da salamuira. En il center da las gruppas è stà Mario Cavigelli en connex cun l'iniziativa da chatscha e la midada da direcziun tar il museum d'art.

Nagut per spontans

Glindesdi han ins anc ina giada la pussaivladad d'udir, co che las gruppas fan beffas davart temas actuals. Per ils spontans datti dentant nagins bigliets pli. Ils 16 locals ch'avran las portas a las gruppas da salamuira èn vendids ora – e quai sin la davosa sutga. Sch'ins discurra dentant cun l'in u l'auter giast regular da las sairas cun gruppas da salamuira, para la visita er dad esser insatge ch'ins ha gia nudà daditg en l'agenda, uschia ch'ins n'avess betg dad emblidar da mirar ad uras per ils bigliets.

Las preschentaziuns n'èn dentant betg mo insatge per l'ureglia. Cun lur costums, per part pli extravagants e per part pli pauc decents, porschan las gruppas er insatge per ils egls. Ed ils locals procuran lura per insatge per il magun.

Ina buna maschaida

Ils commembers da las gruppas èn cunzunt da Cuira e conturn. Blers èn creschids, però er l'in u l'auter giuvenil chatta plaschair da metter sal en las plajas. Tut tenor persunalitads e vegliadetgna dals commembers sa differenziescha lura er l'accent tematic. Uschia fa l'ina u l'autra gruppa giu quint pli ferm en il sectur politic, ina en il sectur da sport e l'autra tscherna temas pli sexuals.

En egl dat dentant che paucas dunnas sa participeschan a las gruppas da salamuiras. Quai saja dentant betg uschia, perquai che las dunnas avessan nagin senn per umor u na sajan betg legras. Blers crajan ch'il motiv saja, che las dunnas n'hajan betg il curaschi. Ed auters crajan che las dunnas fetschian pli pauc gugent beffas. Tadlar tiers co ch'ils umens prendan dentant sut la marella ils schabetgs fetschian las dunnas gugent, èn ils umens persvadids. E quai sa cumprova er sch'ins ha dà in tgit en la sala dal «Drei Könige» il venderdi passà.

