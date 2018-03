Cun in sguard enavos ed enavant ha il president dal Cussegl grond avert la sessiun da favrer a Cuira. Martin Aebli (PLD) ha fatg attent che deputadas e deputads lavurian conscienzius ed activ – era sch’i dettia adina puspè vuschs che pretendian ch’i vegnia discutà bler e lavurà pauc durant las sessiuns.

Cun las elecziuns grischunas dal zercladur possian votantas e votants «dar notas» a deputadas e deputads dal Grischun ed a la regenza. El speria ch’i dettia debattas interessantas – dentant era fairas.

En il center da l'emprima sessiun da l'onn 2018 stattan duas revisiuns parzialas da leschas.

Revisiun parziala da la lescha davart las taglias communalas e da baselgia

Il chantun vul cun questa revisiun introducir sper la taxa da cura – che duai da nov avair num taxa da giasts – er ina taxa d'alloschament. Auter che tar la taxa da cura, duai tar quella vegnir incassà in import tenor la grondezza da l'abitaziun da vacanzas u tenor il dumber da chombras d'hotel. Las vischnancas han la pussaivladad da tscherner, sch'ellas vulan restar tar il sistem cun taxas da giasts, nua ch'i vegn incassà tenor il dumber da pernottaziuns, u midar tar il sistem cun taxas d'alloschament.

Revisiun parziala da la lescha davart ils dretgs politics

Cun far quella revisiun metta il chantun fil en guglia per introducir il votar electronic. Il sistem dad e-voting duai esser la terza varianta per votar ed eleger. Vul dir Grischunas e Grischuns pon vinavant votar a scrit u a l'urna. Ed er las vischnancas pon decider sch'ellas vulan offrir il votar electronic u betg. Il sistem duai esser pront sin l'onn 2020, cura che sis vischnancas da pilot duain far il test. Il 2021 duain er ulteriuras vischnancas pudair far diever dal nov sistem.

Livestream or dal Cussegl grond

Sper quellas duas revisiuns parzialas decida il Cussegl grond er davart in livestream. La conferenza da presidents suttametta al parlament la dumonda dad introducir in livestream. I va persuenter da dar la pussaivladad ad in e scadin da pudair guardar online via livestream da video e da tun, tge che vegn discutà e decidì durant las sessiuns.

Sper tut quai vegnan er questa giada discutadas numerusas dumondas ed incumbensas.

L'ultim mez onn ha il Cussegl grond: decidì 5 revisiuns parzialas u novas leschas

discutà 33 dumondas e 15 incumbensas ed in’incumbensa da fracziun

la regenza respundì 33 dumondas durant 3 uras da dumonda

discutà il budget cun program annual

acceptà ina petiziun e deliberà ina fusiun da vischnancas

