Via d'Andiast, access a la via sursilvana – Andiast.

Via da Siat, access a la via sursilvana – Siat .

Suenter che la construcziun e la renovaziun da quatter vias chantunalas da colliaziun èn terminadas, ha la regenza approvà l'augment dals pais maximals permess. D'ina vart dastgan ins charrar da nov cun vehichels da 32 tonnas sin la via da Siat: access a la via sursilvana fin Siat, e sin la via d'Andiast: access a la via sursilvana fin Andiast, en il district Glion.

Il medem vala per la via d'Alvaschagn, davent da l'interpresa da construcziun en lain Projer fin a la via chantunala, en il district Tusaun. Da l'autra vart vegn augmentà il pais maximal permess a 28 tonnas sin la via da Rossa, davent da la via da Calanca fin tar la basa da l'Uffizi da construcziun bassa, en il district Mesauc. Questas mesiras entran en vigur, uschespert che la signalisaziun è adattada.

