Critica per fusiun da BT ed SO

En in contract da basa saja reglà ch'il «Bündner Tagblatt» vegnia edì d’ina atgna redacziun, scriva la «Sonntagszeitung» sa referind sin indicaziuns da la Ems-Chemie. Uschia na saja anc betg decis definitiv davart ina fusiun.

Cun la collavuraziun dal «Bündner Tagblatt» e da la «Südostschweiz» na dovri betg pli ina collavuraziun cun la «Basler Zeitung», ch'è vegnida discutada. Il giavisch da la BaZ che vegn finanziada da Christoph Blocher, da vulair sa basar meglier a moda economica e da derasar sia influenza redacziunala, resta cun quai nunademplì.

Mala communicaziun e contracts liants

La Ems-Chemie, manada da la figlia da Blocher, Magdalena Martullo-Blocher, posseda las bleras aczias da la gasetta «Bündner Tagblatt». Ella n'è betg cuntenta cun il sa cuntegnair da Hanspeter Lebrument. Lebrument ha confermà a la «Sonntagszeitung» ch'els hajan gì ina dispita pervi da quai:

Nus n'avain betg infurmà dunna Martullo-Blocher avant la communicaziun. Quai è stà in sbagl.

Sco quai che las retschertgas mussian, na vai dentant betg be per la dumonda da la communicaziun che saja stada mala. Ils possessurs dal «Bündner Tagblatt» n'èn betg d'accord cun la cooperaziun respectivamain cun la dimensiun da quella. Lebrument publitgescha il Tagblatt sin fundament d'in contract cun la Ems-Chemie. Quel di ch'il Tagblatt mantegna in'atgna redacziun. Questa clausula dal contract e cun quai l'independenza da la gasetta, vesan ins sco blessada entras ina fusiun.

Lebrument metta dentant en dumonda il dretg dal «Bündner Tagblatt» per in'atgna redacziun. El di: «Il contract tranter il Bündner Tagblatt e la Somedia prevesa en sasez duas redacziuns per ils titels, na garantescha dentant betg al Tagblatt in'atgna redacziun.» Editur e responsabel per omadus titels saja el, Hanspeter Lebrument.

Collavuraziun cun BaZ puspè discussiun?

Uffizialmain conferma l'Ems-Chemie che l'ultim pled en chaussa dals plans da fusiun na saja anc betg discurrì. Lur pledader scriva: «Il dretg d'ediziun dal «Bündner Tagblatt» tutga per la gronda part a l'Ems-Chemie. Il concept detaglià per il futur co las duas gasettas duain vegnir manadas, n'exista anc betg.» Davart dapli na possian ins betg prender posiziun.

Il mument vegnia speculà davart ils motivs per l'agitaziun da Martullo-Blocher. La famiglia Blocher veglia sfurzar Lebrument vid maisa cun la BaZ, vegn supponì. La Sonntagszeitung scriva ch'i saja fact che la BaZ vul cooperar cun ils Grischunais, ed era la Südostschweiz vul tenor Lebrument nizzegiar sinergias.

En cas che la fusiun en chasa va da la glatscha giu, sto Lebrument forsa propi puspè sa drizzar encunter Basilea.

