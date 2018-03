Cun 197,9 milliuns francs ha la banca registrà il 2017 il meglier resultat operativ d'insacura. Cumpareglià cun l'onn avant è quai in plus da 12,5%, communitgescha la Banca chantunala.

Las pli impurtantas cifras

Gudogn da concern: 180,3 milliuns francs / +7%

Resultat da fatschenta: 195,3 milliuns francs/ +24,8%

Resultat operativ: 197,9 milliuns francs / +12,5%

Afflussiun da novs daners: +234,9 milliuns francs

Creschientscha da las ipotecas: +929,9 milliuns francs / +6%

Dividenda: 40 francs / +2 francs

Il gudogn da concern è creschì sin 180,3 milliuns francs, quai è in augment da 7%. Da questas cifras positivas profiteschan er il chantun ed ils participants. Il chantun survegn ina garanzia dad 87,3 milliuns, la dividenda vegnia augmentada per 2 francs, sin 40 francs.

24,8% dapli gudogn da fatschenta

Il gudogn da 195,3 milliuns francs è s'augmentà per 24,8%. La banca declera quest gudogn cun in bun gudogn en tuttas fatschentas, la reducziun da posiziuns da ristga sco era in bun management da custs.

Banca spetga bun onn 2018

La Banca chantunala spetga er per quest onn in bun resultat. Il svilup dal resultat da fatschenta na saja per quest onn betg suttamess ad in'ulteriura reducziun da las posiziuns da ristga. Tar ina bursa stabila saja uschia da spetgar in gudogn da radund 170 fin 175 milliuns francs.

