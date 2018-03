Las reglas novas da Youtube pudessan cumpigliar tut ils videos da novitads che l’emettur russ RT chargia sin la plattafurma, perquai che critichers renfatschan a quest emettur d’esser in portavusch da la regenza russa. Era pertutgads pudessan esser emetturs americans sco per exempel il program finanzià dal stadi Radio Free Asia. Pussaivel fiss era che las reglas novas valan per l’emettur brit BBC ch'è in emettur da corporaziun da dretg public, scrivan las agenturas da novitads.

La signalisaziun duai era cumpigliar links nua che mintgin po s’infurmar tgi ch’è la funtauna dal video uschia che las infurmaziuns vegnan pli transparentas, quai scriva in dals responsabels da Youtube.

Il motiv per la decisiun è la debatta da Fake-News e da manipulaziuns da l’opiniun publica tras interess ord l’exteriur. Sco Youtube scriva sajan els conscients d’avair ina responsabladad publica.

