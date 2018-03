UE: temp per prender sut la marella il temp

La midada – in «relict dal tschientaner passà»

La cumissiun da l'Uniun europeica (UE) ha survegnì l'incumbensa da prender sut la marella ils avantatgs e dischavantatgs da la midada da l'ura la davosa dumengia da mars ed october. Quai ha decidì il parlament da l'UE.

«Relict dal tschientaner passà»

Dapi il 1996 fa la glieud dals pajais da l'UE dispita enturn la midada da l'ura e mintg'onn vegnan inoltradas petiziuns al parlament da l'UE. Er ils resultats da studis pledeschan cunter la midada: Numerus studis, er in studi en l'incumbensa dal parlament da l'UE han cumprovà che la midada haja consequenzas negativas per la sanadad dals umans. Ils umans ed ils animals pateschian ed i dettia nagina raschun per mantegnair la midada.

Ed er tar ils deputads datti opposiziun. Els discurran per part d'in «relict dal tschientaner passà» e d'in «mini-jetlag». La proposta da la cumissiun da traffic dad abolir dal tuttafatg il temp da stad n'ha dentant chattà nagina maioritad. La cumissiun vegn uss a examinar il midada sin temp da stad e far propostas. I stoppia dentant dar la medema schliaziun per l'entira Europa.

RR novitads 18:00