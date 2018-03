En ils Stadis Unids ha la cumissiun per dumondas dal servetsch secret da la chombra dals represchentants publitgà in document dispitaivel che reguarda l’affera cun la Russia.

Il president american, Donald Trump ha dà glisch verda a la publicaziun da quest document dispitaivel. Tenor medias cuntegna il document reproschas che la polizia federala, FBI ed il ministeri da giustia sajan stads pregiudiziads durant las investigaziuns cunter l'equipa electorala da Trump.

Els hajan sfalsifitgà in document giuridic per che quel lubeschia ad els da survegliar in cussegliader da Donald Trump. Dà l'incumbensa da scriver il document aveva il president da la cumissiun per dumondas dal servetsch secret, in republican.

Interrogaziun dal president vegn preparada

Ils ultims dis aveva il FBI avertì ch'il document cuntegnia infurmaziuns fitg secretas e na trattia betg tut ils puncts relevants. Ils democrats renfatschan a Trump da vulair impedir retschertgas areguard contacts da sia equipa electorala cun la Russia.

L'investigader special, Robert Mueller è il mument vid preparar l'interrogaziun dal president. Mueller investigescha dad ina vart ils contacts da Moscau avant che Trump è daventà president. Da l'autra vart dentant era il suspect che Trump haja empruvà d'impedir las investigaziuns areguard quests contacts a moda chastiabla.

