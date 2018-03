La Tirchia n'haja mai fatg diever dad armas chemicas tar l'offensiva cunter la milissa curda YPG. Els sajan stat fitg precauts per proteger ils civilists, ha in diplomat tirc ditg tar l'inscunter da segirtad a Minca. Las reproschas da la YPG sajan malfundadas.

La YPG pretenda ch'ella haja mussaments per in'attatga cun gas da tissi ed ina vischnanca ad Afrin. Tar l'attatga datiers dal cunfin tirc sajan sis persunas vegnidas blessadas, di in pledader. Ellas hajan problems cun il sistem respiratoric ed auters sintoms ch'èn tipics per in'attatga da gas da tissi. Er il post d’observaziun sirian per dretgs umans discurra d’attatgas cun armas chemicas. Tuttas duas gruppas sa basan sin las diagnosas dals medis.

Relaziun La Tirchia vesa en la YPG in'organisaziun terroristica e vul impedir ch’ella influenzeschia ils curds en Tirchia.

RR novitads 16:00