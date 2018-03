Per la direcziun fissian las activitads illegalas che vegnan renfatschadas a l'anteriur schef da la Raiffeisen Pierin Vincenz betg stadas d'enconuscher. Cun questa argumentaziun defenda il president da la banca, Johannes Rüegg-Stürm, la direcziun.

Sche la direcziun survegnia indicaziuns falladas u sch'ella vegnia betg infurmada davart chausas impurtantas, na sappia la direcziun betg far in maletg correct da la situaziun, ha Rüegg-Stürm declerà a la gasetta «NZZ am Sonntag». Vincenz haja zuppentà fatgs impurtants envers la direcziun.

La banca haja però reagì «fitg spert» ed haja lantschà in'examinaziun interna, cura ch'i haja dà il suspect ch'ensatge na saja betg correct.

Tuttina er fatg sbagls

Dentant conceda el er sbagls: I na saja betg stà ina bun'idea d'engaschar la dunna da Vincenz sco manadra da la partiziun da dretg. Quai haja manà ad ina «constellaziun disfavuraivla». Cun la savida actuala na decidess el auter, manegia il president.

