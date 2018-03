Bovas blocheschan ina via a la Golden Bay.

Takahohe a la Golden Bay, in lieu che vegn apprezià fitg da turists, n'è betg cuntanschibel per via. Pliras bovas han bloccà l'access. Las lavurs da rumida vegnan probabel a durar plirs dis. En differentas parts dal pajais hai dà inundaziuns.

Davart persunas blessadas u mortas na datti il mument naginas infurmaziuns. Tenor la protecziun da catastrofas saja la fasa pli privlusa passada. Tuttina spetgian ins en differentas regiuns vinavant ferma plievgia.

