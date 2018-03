Per in act terroristic na datti nagins indizis.

Tar in'explosiun a Leicester en l'Engalterra èn quatter persunas mortas e quatter persunas èn blessadas.

L'explosiun è stada la dumengia saira en ina via cun chasas ed affars sin vischinanza dal center da la citad. La raschun per l'explosiun n'è anc betg enconuschenta. I na dettia nagins indizis per in act terroristic.

