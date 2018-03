In chaun da polizia ha ruinà il plan da transportar drogas a Sidney: La polizia australiana ha chattà ils 300 kilograms drogas ch'in um aveva zuppà en marcaders luminus. Ins quinta che l'Ephedrin ch'ins ha chattà haja ina valita da bunamain 89 milliuns franc.

Al supponì cuntrabandist da la China smanatschà in chasti da 25 onns praschun. Dus umens ch'eran vegnids arrestads ensemen cun l'um da 27 onns èn per entant puspè libers.

Bun exempel per la creativitad

Quest cas saja in bun exempel per la creativitad dals cuntrabandist ch'emprovian da manar per il nas las autoritads, manegia l'investigader Garry Low. En ils davos mais han ins chattà dus tonnas Ephedrin en il stadi federativ New South Wales.

