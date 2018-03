L'autoritad europeica per segirezza da victualias EFSA ha confermà en ina valitaziun da las ristgas che neonicotinoids èn fermamain nuschaivels per avieuls da mel ed avieuls selvadis.

Neonicotinoids èn in privel per ils avieuls

Neonicotinoids èn in privel remartgabel per pievels d'avieuls.

La gronda part dals tractaments cun neonicotinoids - pesticids cunter parasits e malsognas - saja in privel remartgabel per ils avieuls, avertescha l'autoritad europeica EFSA en in rapport davart la segirtad da victualias. Il diever da quest pesticids è gia suttamess a cundiziuns severas e pudess uss anc vegnir restrenschì pli ferm.

Gia avant 5 onns aveva l'autoritad valità ils ristgs da tals pesticids sco grond privel per ils avieuls. Ferm nuschaivels èn surtut ils insecticids Clothianidin, Imidacloprid und Thiamethoxam, che vegnan duvrads per tractar semenzas. Pervia da mancanza da datas n'aveva questa valitaziun però betg pudì vegnir serrada giu – cunzunt tar ils avieuls selvadis.

Per part era scumandà en Svizra

Tuttina aveva la cumissiun da l'Uniun europeica restrenschì quella giada il diever dals neonicotinoids fermamain. Vegnir duvrads dastgan tals insecticids mo en ierts sut vaider e tar plantas da niz sco per exempel tar granezza d'atun. In scumond parzial da nicotinoids vala er en Svizra.

Las novas scuvertas vegnan uss preschentadas a la cumissiun da l'UE ed als stadis commembers ch'han lura da discutar davart novas mesiras.

