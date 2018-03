Navadas da record han chaschunà in caos en la chapitala russa Moscau. Ina spessa cuverta da naiv ha bloccà per part il traffic sin via, ils eroports ed er las scolas. Tenor indicaziuns dal burgamester da Moscau è ina persuna morta e pliras èn vegnidas blessadas tras plantas ch'èn crudadas. Las navadas da la fin d'emna èn las pli fermas dapi ch'ins ha cumenzà las mesiraziuns. Il glindesdi hai dà a Moscau 43 cm. Las autoritads averteschan ch'i pudessi anc dar ulteriurs 20 cm naiv.

1,2 milliuns m³ naiv rumida

Las navadas da record han chaschunà caos massiv sin las vias. Forzas da salvament han stuì deliberar passa 120 autos da la naiv. Blers trams èn stads bloccads pervi da plantas cupitgadas. En tut sajan passa 2'000 plantas derschidas da la gronda paisa da la naiv, ha declerà il burgamester.

Ils collavuraturs dals servetschs da rumida han uss grondas sfidas, tras la midada da naiv tar plievgia sco era tras roma schelada. Tenor las indicaziuns dal burgamester sajan vegnidas rumidas 1,2 milliuns m³ naiv da las vias. Er l'armada è stada en acziun. La situaziun saja dentant puspè sut controlla.

Persunal da l'administraziun vegnì mobilisà

Gia la fin d'emna èn radund 70'000 collavuraturs da l'administraziun da la citad vegnids mobilisads per stgargiar ils servetschs da rumida. En la Russia centrala ha la forza electrica puspè stuì vegnir installada, prest 60'000 persunas èn stadas durant in tschert temp senza electricitad. Là han las forzas da salvament stuì gidar a radund 780 automobilists ch'èn vegnids bloccads da la naiv.

