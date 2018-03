Sche la decisiun finala pertutgant la limita d'import per atschal ed aluminium tangheschia ils interess da la China, vegnia la China a prender mesiras per defender lur dretg. Quai ha in aut represchentant dal ministeri da commerzi declerà la sonda. Ils Stadis unids n'hajan nagin dretg da limitar il commerzi cun la stgisa da far quai per amur la segirtad naziunala.

Mesiras per limitar l'import

Il venderdi aveva il il minister da commerzi american Wilbur Ross annunzià en in rapport a Donald Trump ch'ins veglia limitar l'import d'atschal ed aluminium en ils Stadis Unids. Ina opziun saja da definir quotas d'import per ils pajais.

Alternativ ha Ross proponì in dazi da multa general dad almain 24% sin atschal per tut ils pajais ed ina tariffa pauschala dad almain 7,7% sin aluminium. Pussaivel fissan uschia er dazis zunt auts per singuls pajais, uschia er per la China.

La China producescha mundialmain la mesadad da l'atschal. Dentant è mo 2% da l'atschal ch'è vegn importà en ils Stadis Unids atschal chinais.

RR novitads 17:00