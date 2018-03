En la citad taliana Macerata ha in um sajettà probabel per motivs rassistics sin persunas africanas. L'um ha sajettà ord l'auto e blessà almain sis migrants africans. Quai rapporta la gasetta Corriere della Sera. Suenter il sajettim ha la polizia arrestà in um suspectà, quai ha ella communitgà via twitter. Il delict è capità mo paucs dis suenter che la bara d'ina giuvna Taliana è vegnida chattada. In um derivant da la Nigeria è perquai en arrest d'inquisiziun.

RR novitads 14:00