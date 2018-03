Curt e concis

Trump metta aifer las proximas duas emnas en vigur ils dazis d'import sin atschal ed aluminium.

Il dus vischins Canada e Mexico èn uss anc exclus dals dazis.

Sin l'entir mund vegn fatg encunter: Ils dazis pudessan manar tar ina guerra da commerzi.

La protecziun da la producziun indigena saja decisiva per la segirezza naziunala e stgaffeschia plazzas da lavur ha Trump detg en preschientscha da lavurers d'atschal (25%) ed aluminium (10%). Ils dus vischins Mexico e Canada èn il mument anc exclus dils dazis. Per singuls ulteriurs stadis duai esser pussaivel da negoziar ina reducziun, grazia ad ina clausula.

Critica da tuttas varts

La decisiun da Trump vegn crititgada sin l’entir mund dentant era els Stadis Uni sez. L'Uniun europeica per exempel ha smanatschà d'introducir dazis per products americans tranter auter per whisky ni suc d'oranscha. La cumissaria da commerzi da l'UE ha dentant declerà ch'ins veglia sclerir la chaussa ils proxims dis. Cun metter en vigur dazis d’import vegn plinavant temì ch’i vegnia tar ina guerra da commerzi.

