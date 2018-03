La SPD dat glisch verda per la nova gronda coaliziun sut la direcziun da la chanceliera tudestga Angela Merkel.

Germania: SPD dat glisch verda per la nova coaliziun

66,02% da la SPD è sa decidida per la nova gronda coaliziun cun la CDU/CSU. Quai ha la partida confermà la dumengia.

Il glindesdi avevan ils delegads da la CDU ditg in cler «gea» a la coaliziun gronda. 975 dals delegads eran s'exprimids a favur da la nova coaliziun gronda. Suenter tschintg mais malsegirtads è la via per la nova gronda coaliziun damai libra. La nova coaliziun è gia la terza coaliziun gronda dapi che Angela Merkel è chanceliera.

Jau gratulesch per quel cler resultat e ma legr sin la collavuraziun futura, en favur da noss pajais.

Ministers e ministras

La direcziun da la SPD duai per la mesadad vegnir represchentada da dunnas e per la mesadad d'umens, ha il president da la partida Olaf Scholz communitgà. La glista concreta duai succeder en ils proxims dis.

