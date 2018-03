Las partidas CDU, CSU e SPD èn sa cunvegnidas ad ina coaliziun gronda per furmar ina nova regenza.

Las partidas CDU, CSU e SPD èn sa cunvegnidas ad ina coaliziun gronda per furmar ina nova regenza.

La SPD survegn damai ils ministeris per l'exteriur, finanzas, lavur e fatgs socials, giustia/protecziun dal consument, famiglia ed ambient.

La CSU survegn ils ministeris per l'intern, traffic e digitalisaziun sco er svilup.

Las proximas emnas sto la basa da la SPD anc vuschar davart il contract da coaliziun.

En Germania èn las partidas da coaliziun la CDU, la CSU e la SPD sa cunvegnidas ad in contract da coaliziun per furmar ina nova regenza, quai han represchentants da la SPD confermà. Avant la cunvegna definitiva vegnia però anc tractà in pèr paucs puncts dispitaivels, hai gì num a Berlin. Ils represchentants da las partidas han gia contractà pli che 24 uras, ed empruvà da schliar ils puncts dispitaivels dretg da lavur, sanadad, finanzas e la repartiziun dals ministeris.

Trais ministeris impurtants per la SPD

Sco quai ch'il «Spiegel» rapporta sajan las partidas gia sa cunvegnidas, tgi che surpiglia tge departaments. Tenor questas infurmaziuns avess la SPD da surpigliar il trais ministeris da l'exteriur, da finanzas sco er da lavur e fatgs socials. Ils negoziaders hajan durant la notg discutà ditg, tgenina partida che duai survegnir il ministeri per lavur e fatgs socials. La SPD aveva gia ordavant pretendì quest impurtant ministeri per ella. Ultra da quai survegn la SPD ils ministeris per giustia/protecziun dal consument, famiglia ed ambient.

Seehofer daventa minister per l'intern

Il ministeri da lavur e fatgs socials avess er la CSU cun Horst Seehofer gugent occupà. Quella survegnia uss però il ministeri per l'intern ch'è revalità cun il factur patria. Minister per l'intern duai daventar Horst Seehofer. En pli survegn la CSU ils ressorts traffic e digitalisaziun sco er svilup.

Socialdemocrats ston anc vuschar

Davart il contract da coaliziun ston però anc 463'723 socialdemocrats vuschar las proximas emnas. Oriundamain aveva la SPD vulì ir en l'opposiziun suenter il schlet resultat en las elecziuns, ch'han gì lieu gia ils 24 da settember 2017.

RR novitads 10:00