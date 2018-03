La plattafurma, cun 2,13 milliardas utilisaders activs per mais, ha pudì profitar d'entradas da reclama e scriver in onn da record. La svieuta è s'augmentada per prest 50% a 12 milliardas francs.

Gudogn moderà pervia da reservas

En cumparegliaziun cun la svieuta da record è il gudogn da la rait sociala pli moderà: Il gudogn è s'augmentà per 20% a 4 milliardas francs. Il motiv per l'augment moderà è, tenor indicaziuns da Facebook, la nova refurma da taglias en ils Stadis Unids. L'interpresa haja augmentà sias reservas per la taglia sin entradas en l'exteriur per passa 2 milliardas francs.

Sin las aczias da Facebook n'han las cifras da l'onn da manaschi betg gì ina bun'influenza. La valita d'in'aczia è curt suenter crudada per 3%.

Nova strategia

Tiers la svieuta da record planisescha il fundatur e schef da Facebook Mark Zuckerberg midadas. Il temp ch'ina persuna passenta sin la plattafurma saja en il davos quartal sa reducì, numnadamain per 50'000 uras en di. Per Zuckerberg è quai la consequenza che Facebook mussia pli paucs videos. Perquai che gist la durada saja dentant impurtanta per clients da reclama, stoppia Facebook ir novas vias per carmalar la glieud da star pli ditg sin la rait sociala. La nova idea saja da mussar dapli cuntegns dal conturn privat, e pli pauc cuntegns d'interpresas.

