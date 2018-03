Suenter in onn è il schurnalist da «Die Welt» Deniz Yücel puspè liber. Ina procedura penala veglian ins dentant tuttina cumenzar.

Suenter in onn è il schurnalist puspè an libertad.

Curt e concis

La Tirchia lascha liber il schurnalist da «Die Welt» Deniz Yücel.

Ina dretgira avra ina procedura cunter el e renfatscha «propaganda per organisaziuns terroristicas» ed «intimaziun dad odi ed ostilitad tar il pievel».

Il schurnalist da «Die Welt» Deniz Yücel po bandunar la praschun suenter ch'el è stà in onn en praschun senza sentenzia.

Ses advocat publitgescha ina fotografia da Deniz Yücel che dat ina strocla a sia dunna e tegna en maun in matg peterschigl. In regal simbolic: Sia dunna trametteva adina brevs cun si peterschigl cura ch'el era en praschun.

Tuttina ina procedura

Tuttina cumenza ina dretgira ad Istanbul cun ina procedura. La dretgira ha tenor l'advocat dentant lubì al burgais dubel tudestg-tirc la libertad durant la procedura.

En l'accusaziun vegn renfatschà «propaganda per organisaziuns terroristicas» ed «intimaziun ad odi ed ostilitad tar il pievel». Basa per il delict che vegn renfatschà sajan intgins artitgels dal schurnalist. Otg da ses artitgels ch'el ha scrit tranter ils 19 da fanadur 2016 ed ils 12 da december 2016 vegnan publitgads en la sentenzia sco mussaments per las renfatschas. En quels haja el tranter auter sustegnì l'organisaziun da lavurants curda PKK. Ed haja tranter auter «intimà il pievel tar odi ed ostilitad» cun ina sgnocca davart Curds e Tircs.

Angela Merkel sa legra

La chanceliera da la Germania Angela Merkel sa legra davart la liberaziun. Il cas Yücel haja gronda impurtanza per ella. Ella sappia dentant ch'i dettia er cas pli pauc prominents da persunas ch'èn en praschuns tircas e speria ch'i dettia er dapli liberaziuns.

RR novitads 12:00