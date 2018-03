Il schef da la Corea dal Nord haja tramess l’invit cun ina charta, ch’è vegnida surdada da sia sor Kim Yo Jong. Durant in inscunter en il Blue House a Seoul haja Kim laschà dir sia sor ch’el envidia il president da la Corea dal Sid prest ad in inscunter. Il schef da la Corea dal Nord veglia meglierar las relaziuns sin la peninsla coreana. Quai ha communitgà in pledader dal president sid-corean a Seoul.

President sid-corean reagescha «precautamain» sin invit

Moon, che s’engascha dapi ditg per tractativas cun la Corea dal Nord, haja reagì «precautamain» sin l’invitaziun, scriva la SDA. L’emprim sajan da stgaffir «premissas adattadas» per in tal inscunter. En pli haja Moon appellà a la Corea dal Nord da sa stentar per in dialog cun ils Stadis Unids.

Cun Kim Yo Jong viagia per l'emprima giada in commember da la famiglia regenta dal schef da la Corea dal Nord en il Sid.

Tgi è Kim Yo Jong? Legenda: Keystone Ella è la sora giuvna dal schef da la Corea dal Nord Kim Jong Un. Tenor l’agentura da novitads tudestga DPA haja Kim Yo Jong (30) ina fitg buna relaziun cun ses frar. Els sajan stads tuts dus dapi il 1996 per intgins onns a Berna a scola. Cunquai che la famiglia saja il pli impurtant en la Corea dal Nord vegn ella valitada sco cussegliadra pli impurtanta e pussanta da ses frar. Kim Yo Jong è scheffa dal stab e manadra da propaganda. Sia visita en il Sid è istorica: Anc mai n’è in commember direct da la dinastia Kim stà a Seoul.

RR novitads 10:00