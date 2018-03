Il comité central da la partida communistica vul midar la constituziun: Il temp d'uffizi per il schef dal stadi na duai betg pli vegnir limità. La finamira da questa midada è da dar liber la via al president actual Xi Jinping per prolungar ses temp sco schef dal stadi Chinais, ha rapportà l’agentura da novitads statala – Schinhua.

Per il mument prescriva la constituziun in temp maximal da dus periodas d'uffizi, vul dir 10 onns, per il president e per il vicepresident.

Il congress dal pievel decida

Sche la proposta vegn acceptada dal congress dal pievel pudess Xi Jinping restar president da la China era suenter ses segund temp d'uffizi che va a fin l'onn 2023. Il congress dal pievel cumenza ils 5 da mars a Peking.

