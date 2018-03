Suenter las elecziuns en la Columbia è la partida da dretga da l'anteriur president Uribe la pli ferma forza. Ils anteriurs rebels da la Farc che han participà per l'emprima giada a las elecziuns han fatg naufragi.

La partida da dretga da l’anteriur president Alvaro Uribe, «Centro Democrático», daventa la forza la pli ferma en il parlament. Quai cun passa 16% en omaduas chombras. Quai ha communitgà la cumissiun electorala suenter che bunamain tut las vuschs èn dumbradas. Las trais partidas dal center dal president Juan Manuel Santos vegnan ensemen sin 38% en il senat respectivamain 43% en la chombra dals deputads. Fatg naufragi han dentant ils anteriurs rebels da la Farc. Els survegnan gnanc 1% da las vuschs. En connex cun la cunvegna da pasch, survegn l'anteriura guerilla tuttina mintgamai tschintg sezs en la chombra da deputads ed en il senat.

Passa 36 milliuns votants èn stads clamads a l’urna per eleger in nov parlament. La participaziun a las elecziuns è stada sut 50%. Las elecziuns parlamentaras valan er sco indicatur per l'elecziun dal president la fin da matg. Santos na dastga betg pli candidar. Quai pervi da la limitaziun dal temp d'uffizi.

