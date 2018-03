L’Uniun europeica UE duai survegnir l’onn che vegn in’autoritad europeica per dumondas da lavur. Quai ha rapportà la gasetta «Welt am Sonntag» sa referind sin circuls infurmads a Brüssel. La cumissiun da l'UE veglia preschentar il proxim mardi ina proposta correspundenta per ina lescha.

Il president da la cumissiun, Jean-Claude Junker, aveva annunzià il pass avant in mez onn senza però menziunar in urari. La finamira d'ina tala autoritad saja, ch’ils lavurants survegnian dapertut la medema paja per la medema lavur en in lieu. Tenor la gasetta vegn la nova autoritad ad avair var 150 collavuraturs.

Quels controlleschian, tranter auter, sche la paja minimala ed ils standards socials vegnian resguardads.

