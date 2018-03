Perscrutaders en l'Australia ed il Giapun han sviluppà in nov test da sang per diagnostitgar la malsogna dad Alzheimer.

Per diagnostitgar Alzheimer a temp datti nova speranza. Perscrutaders dal Giapun e da l'Australia han tenor atgnas indicaziuns fatg pass impurtants en il svilup d'in nov test da sang, per predir a temp la malsogna. Quest test po confermar in protein ch'è cumpiglià vi da l'origin dad Alzheimer. Il test saja stà en passa 90% dals cas exact.

Actualmain ston ils medis duvrar proceduras bler pli cumplitgadas per diagnostitgar Alzheimer. Proceduras ch'èn charas, e che mussan resultats forsa pir cura che la malsogna è gia rutta ora. In simpel test da sang fiss surtut er d'avantatg per l'industria da farma, che pudess uschia chattar pli simpel pazients pussaivels per far tests cun medicaments novs.

