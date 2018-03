La dumengia saira è crudà giu in helicopter en l'East River a New York.

A New York è crudà giu in helicopter la dumengia saira vers las 19:00 cun sis persunas a bord. Tut ils tschintg passagiers sajan morts tar l'accident. Il pilot haja pudì sa deliberar a temp ed ha uschia survivì la crudada. Quai han communitgà las autoritads da la citad.

L’helicopter saja crudà tranter ils districts da Manhattan e Queens en l'East River. Tenor indicaziuns da la surveglianza da sgols hajan ils tschintg passagiers reservà il sgol per far fotografias privatas. La raschun per l’accident n’è anc betg enconuschenta.

