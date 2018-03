Cun ina purschida in zic pli vasta en stizun han ils dus umens er vulì far insatge per la purschida en il vitg.

Mazler saja quai che plaschia ad el il meglier, di il bab da dus uffants ch'è vegnì cun 17 onns en Svizra. Gia ses bab, il tat, la tatta, basat e basatta sajan stads mazlers. Ma igl è stà ina lunga via a l'atgna mazlaria en Svizra.

Suenter che sia mamma aveva fatg il pass en Svizra pervi da las meglras circumstanzas da viver, era Bruno Aguilar sulet cun sia sora e la tatta en il Portugal, e senza la mamma n'hajan els betg vulì star.

Hotel, pizzaria ed installaziuns sanitaras ...

Al cumenzament ha Bruno Agilar lavurà intgins onns en hotels a San Murezzan e Puntraschigna. Suenter ha el emprendì d'enconuscher ses cumpogn Luigino Maffei, è vegnì ad abitar en il Surses ed ha lavurà plirs onns en la pizzaria da ses cumpogn.

En Surses è el restà, la val plascha a l'um da 36 onns. Ma igl ha er dà temps pli dirs. Cura ch'i na deva betg pli lavur en la pizzaria, haja el stuì prender quai ch'el haja survegnì. Il mazler è sa tschentà tar ils installaturs sanitars.

Ma el ha spert constatà che la lavur plaschia fitg bain ad el. Er per montar spievels, lavabos e far chavas dovrian ins in maun per lavurs finas. Qua saja el en ses element. Uschia ha Bruno Agilar lura er construì bler sez a chasa u en mazlaria a Savognin: regals, decoraziuns, stgaffas u er l'indriz da musica per la stizun.

L'atgna mazlaria a Savognin

Suenter prest 11 onns en Surses èn las vias dals dus cumpogns da la pizzaria, Luigino Maffei e Bruno Aguilar puspè sa cruschadas tar la lavur. Els han gì e prendì la chaschun dad avrir communablamain ina mazlaria gist sper via principala a Savognin.

L'atgna stizun haja er gidà fitg dad emprender d'enconuscher anc meglier ils da Surses, di Bruno Aguilar. Perquai ch'ils indigens sajan fitg serrads cumpareglià cun ils Portugais. Fin ch'els n'enconuschian betg fitg bain insatgi auter u ester, n'hajan els betg la confidenza.

Chattà in bun dachasa

Uss marschia la fatschenta però bain, er cun products dal Portugal, p. ex. salamis fatgs tenor recepts da sia patria – e tant el sco sia dunna e ses dus uffants sa sentian propi da chasa a Savognin.

Bruno Aguilar vesa sulettamain dus pitschens dischavantatgs: Ils parents dal Portugal manchian magari, e cunquai ch'ils uffants sajan creschids si en Svizra, saja lur cultura quella da qua. Els sappian bain portugais, ma dar vinavant la cultura saja grev cun mo in'emna vacanzas a Portugal ad onn.

