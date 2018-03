18.1% da la populaziun grischuna deriva da l'exteriur. La gronda part dals immigrants che vivan en il Grischun vegnan oriundamain dal Portugal e da l'Italia. Ed ina gronda part dad els lavura en il sectur da construcziun. La lingua principala sin ils plazzals grischuns è perquai il talian. In da quels lavurers cun ragischs talianas che viva dapi 35 onns en Svizra è Vincenzo Galati.

En il cos Svizzer

Vincenzo Galati è creschì si en la Calabria, en il sid da l'Italia en ina pintga famiglia da purs. Per bandunar la povradad è el vegnì en Svizra, a Glion. El ha lavurà en tunnels ed ils davos onns sco manischunz d'exchavatur. Vincenzo Galati ha maridà a Glion, ha emprendì rumantsch, è bab da duas figlias ed è malgrà il pass talian en il cor er daventà Svizzer. Vincenzo Galati è gugent en Svizra e sa senta bain en la Surselva. L'Italia è per el mo pli il lieu preferì per far vacanzas.

Indispensabels per la branscha da construcziun

Per la branscha da construcziun, nua che dus terzs dals lavurers derivan da l'exteriur, èn els indispensabels, ils lavurers da l'Italia e dal Portugal. Quai di era Richard Candrian da la firma da construcziun Candrian SA, nua che Vincenzo Galati lavura: «Per las plazzas da cader èsi simpel da chattar Svizzers, mo per mastergns sco miradur, polier ubain capolavurer essan nus dependents dals lavurers esters.»

RTR Telesguard 17:40