Per avair perspectivas en la lavur aveva Zuzana Vinzens bandunà avant otg onns sia patria – la Tschechia. Prender cumià da la famiglia e stà grev e n'è anc oz betg simpel. L'emprim na chapiva ella insumma nagut. E cura ch'ins na chapeschia betg la lingua, lura possian ins svelt far sbagls. Cun far curs da lingua è tut sa midà in zichel.

Ils emprims onns è Zuzana Vinzens stada a Turitg, pli tard haja ella dispit vulì vegnir en il Grischun. Ad ella plaschian las muntognas; E tut saja in pau pli quiet. A Cuira ha ella fatg l'enconuschientscha cun ses um. Dapi trais onns èn els maridads. Ed a Cuira ha ella era gì il curaschi da metter en pe in agen affar.

Maletg 1 / 2 Legenda: Zuzana Vinzens è fitg cuntenta cun sia fatschenta. L'idea da realisar quella è vegnida cun guardar ina seria da televisiun. RTR, Esther Berther Maletg 2 / 2 Legenda: Turtas da tuttas sorts. Zuzana Vinzens creescha turtas tenor giavisch e savens cun blera fantasia. RTR, Esther Berther

