Medias 2017 - RTR rimna per 2xNadal

Far in regal e gidar. Quai è il senn da l'acziun caritativa 2xNadal da la SRG SSR, la Crusch Cotschna Svizra, Coop e la Posta Svizra. Era Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR) rimna per l’acziun. Ils moderaturs Gaby Degonda e Toni Poltera sa legran da las visitas a Savognin e Glion.