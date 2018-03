Ils 11 da november ha lieu a Cuira la 11avla ediziun da la «Sonda lunga». La chasa da medias Radiotelevisiun Svizra Rumantscha RTR avra per questa chaschun sias portas ed ha pront in vast ed interessant program per giuven e vegl.

Per in di lung da 12 uras sa preschentan divers manaschis da cultura pli pitschens e pli gronds e porschan a visitaders e visitadras attracziuns individualas. A la 11avla ediziun ha era RTR preparà in program multifar ed extraordinari. Tut ils arranschaments e tut las visitas guidadas èn per rumantsch e tudestg e da giudair tranter las 12:00 – 19:00.

Radio e TV live

Ils products da medias enconusch’ins sco “buccadinas” finidas e consumablas sin moniturs ed en il radio. Ma co fan ins tut las contribuziuns ch’ins vesa ed auda mintga di? RTR dat invista e mussa la lavur concreta en ils studios. Emissiuns vegnan producidas live per e cun il public e tgi che vul po collavurar davos la camera u il microfon.

Fufragnar en l’archiv

Ensemen cun ils collavuraturas e las collavuraturas pon las visitadras ed ils visitaders far ina retschertga davart in lieu preferì en il Grischun u tschertgar istorgias veglias en l’archiv. Pertge betg guardar sch’ins n’è eventualmain sez betg perpetnisà en ina contribuziun da radio u televisiun? Sper retschertgar pon visitadras e visitaders era chargiar agens videos u fotos sin la nova plattafurma «nossaistorgia.ch». Suletta cundiziun: Ils videos ston esser digitalisads (po vegnir fatg al lieu).

Zambregiar in radio DAB+

Tgi ch’è pli vegl che 12 onns po construir tar RTR durant la «Sonda lunga» ses agen radio DAB+. Trais lavuratoris porschan plaz a diesch persunas. Ma er per pli giuvens datti attracziuns: Il moderatur da RTR Sergio Guetg è en cuschina e fa cun uffants tranter 5 e 10 onns stailas dultschas e saladas.

Musica e lirica

Sa chapescha che musica e texts rumantschs n’astgan betg mancar ad in tal arranschament. I dat gist pliras chaschuns d’entupar artists indigens: La chantautura da 18 onns Chiara Jacomet preschenta chanzuns da ses album nov “Mascra”. Severin Brugger e Laura Loretz preschentan lur simbiosa da musica multifara e lirica en il dialect tuatschin.

La survista da tut las attracziuns chattais Vus online sut www.langersamstag.ch/programm, il link avra en ina nova fanestra ed el carnet da program.