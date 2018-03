L’emprim era la palutta. La giuvna Rebecca Clopath da Lon fa l’emprendissadi da cuschiniera e daventa cun 25 onns gia schefcuschiniera tar Stefan Wiesner, il cuschinier avantgardistic, numnà il «Hexer dal Entlebuch». Uss cun 28 onns vala ella sco talent excepziunal en la scena da cuschinar svizra. Cun ses scharm, ses elan e sia creativitad è ella predestinada per ina carriera en in’ustaria da gourmet.

Cun palutta e furtga

Ma Rebecca Clopath ha auters plans, sper la palutta prenda ella la furtga enta maun. La cuschiniera daventa er anc pura. Pura, per savair cuschinar cun ils products producids tenor sias ideas. La finamira da Rebecca Clopath è da porscher tratgas che sa basan sin ina vita cumplessiva, persistenta e faira.

Il project

Cun ses project vul Rebecca Clopath crear a Lon, en in vitg da 30 abitantas ed abitants, ina nova pussaivladad da lavurar e viver per ella e per auters. Tge munta quai per la giuvna da 28 onns, ch’ha sias amias ed amis en la Bassa, da turnar en la quietezza dal vitg nativ? Tge din ils geniturs da la figlia che vul surpigliar il bain puril e che n’aveva da buoba nagin gust da gidar sin il funs? E cun tgi vul ella insumma realisar ses project?

Il film accumpogna Rebecca Clopath sin la via vers ses siemi.

L’occurrenza è publica, l’entrada è libra.