Il december èn scolaras e scolars responsabels durant in’ura l’emna per il program da musica da RTR. Tge musica plascha als giuvens? Quatter classas da las scolas superiuras da Casti, Favugn, Laax e Zuoz han fatg la selecziun da la musica che vegn emessa mintgamai il venderdi.

Mia playlist: Scolars procuran per il program da musica da RTR

La redacziun da musica da RTR plazzescha alura la playlist da las classas durant quatter venderdis al lieu dal program da musica usità. Uschia poi bain capitar ch’ins auda tuttenina AC/DC ubain in u l'auter titel actual da la parada da hits gia la damaun baud. Chanzuns che na cumparan uschiglio betg da questas uras en il program dal Radio Rumantsch.

Ina vasta schelta da musica

L’entschatta ha la segunda e terza classa secundara da Casti fatg. Els han preparà in'ura da musica che porscha ina schelta da musica per giuven e vegl cun blera musica rumantscha. Venderdi, ils 8 da december 2017 preschentan scolaras e scolars da Zuoz, S-chanf, Chapella, La Punt e Cinuos-chel lur musica preferida. Per lur ura da musica han els selecziunà, sut la batgetta dal scolast Adrian Marugg, in repertori variond che cumpiglia da Rap, sur metal asiatic fin tar musica da pop actuala

Dapli da la classa da Zuoz e da lur playlist datti da chattar sin www.rtr.ch/musica.