Medias 2017 - Il stgaudament dal clima s'avanza.

Tge capita, sche la temperatura media è en Svizra trais grads pli auta? Tge consequenzas ha quai per la natira, per l'economia e per noss stil da viver? A questas dumondas sa deditgescha l'emprima saira tematica naziunala da la SRG SSR.