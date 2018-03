Oz ha il cussegl d’administraziun da la Societad svizra da radio e televisiun SRG SSR elegì Flavio Bundi da Glion sco nov schefredactur RTR. L’elecziun è vegnida fatga sin proposta da la suprastanza da la societad purtadra SRG.R. Oscar Knapp, president da la SRG.R, è fitg cuntent cun l’elecziun: «Suenter ina procedura da tscherna conscienziusa avain nus chattà cun Flavio Bundi in excellent candidat. El ha experientscha da render accessibel temas politicamain cumplexs ad in public vast. Medemamain enconuscha el fitg bain la scena culturala dal Grischun, e vegn cun sia moda e maniera frestga ed engaschada a purtar in nov vent en la chasa da medias rumantscha. La directura da RTR, Ladina Heimgartner, sa legra da la tscherna: «Sco dirigent e musicist passiunà sa Flavio Bundi co tractar armonias e dissonanzas. Ina impurtanta caracteristica per ina persuna che maina en la branscha da medias. Sin nossa via en il futur digital vegn Flavio Bundi a chapir da metter novs ed impurtants accents.»

Approximitad e sensibilisaziun stattan en il center

Flavio Bundi è creschì si a Glion ed ha fatg la matura en il gimnasi da la Claustra da Mustér. Suenter quatter onns tar la Guardia svizra papala a Roma ha el studegià germanistica, politologia e sociologia (focus sin medias e communicaziun) a l’Universitad da Berna. Durant e suenter ses studi ha el lavurà sco collavuratur liber tar il «Bündner Tagblatt». En ses temp tar la Guardia svizra papala a Roma è el stà schef da persunal e responsabel per las medias. En il Grischun è Flavio Bundi bain enconuschents per sia lavur sco cumponist e dirigent. El dirigia il «Chor mischedau Suraua» e maina il chor «kontra.cant». Per ses engaschament musical ha el survegnì l’emna passada in premi da renconuschientscha dal chantun Grischun.

Flavio Bundi è vicemanader da fatschenta da la Federaziun Svizra dal Parlament dals giuvens (Dachverband Schweizer Jugendparlamente) e responsabel per il program «easyvote». «easyvote» infurmescha simpel, chapibel e neutral davart fatschentas che vegnan en votaziun. Il program ha la finamira da motivar giuvens e giuvnas votantas dad ir a l’urna. «La massa d’infurmaziun è ozendi fitg gronda. I dovra ina lavur da sensibilisaziun ed integraziun cumpetenta ed chapibla. Quai, sco era l’approximitad al public èn per mai ils elements centrals dal service public. Jau ma legrel zunt fitg sin questa nova sfida tar RTR.», di il nov schefredactur.

Flavio Bundi cumenza sia plazza ils 1. da november 2017. Il schefredactur partend, Gian Ramming, resta commember da la direcziun RTR e surpiglia ed installescha la nova partiziun «svilup».