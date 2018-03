L’emprima classa secundara da Savognin scriva cun sia scolasta Zegna Pittet-Dosch in’istorgia curta che cuntegna ils Pleds rumantschs dals ultims onns. Questa istorgia vegn dividida en set parts u chapitels e zuppada en divers vitgs ora en las regiuns grischunas. Mintg’ura tradeschan trais chavazzins al Radio Rumantsch in nov zup – quai mintgamai la bun’ura a las 6.00 fin mezdi a las 14.00. Auditurs ed audituras che chattan in chapitel da l’istorgia dals pleds pon telefonar en il studio dal Radio Rumantsch e preleger quella part. A la fin è l’istorgia puspè cumpletta, d’udir en plirs idioms e da leger online.

Il public decida cun in voting online

Quest onn è la giuria dal pled rumantsch vegnida sminuida da tschintg sin trais persunas. Persuenter po il public sa participar a la decisiun dal pled rumantsch cun in voting online. La giuria per il pled rumantsch 2017 sa cumpona d’Anna Alice Dazzi, linguista RTR, Anita Capaul, manadra da la Chasa editura rumantscha e Gion Nutegn Stgier, schurnalist da l’Agentura da novitads rumantscha. Questas persunas elegian or da tut ils pleds inoltrads ils top5 e quels van lura en il voting online. Tant la giuria sco era il public han ina cumpart da 50% tar l’elecziun dal Pled rumantsch 2017.

Propostas per il Pled rumantsch 2017 pon vegnir inoltradas enfin ils 18 da december 2017 a las 11.00 cun il formular sin la pagina d’internet www.rtr.ch ubain per telefon sin il numer 081 255 79 00 (en funcziun il di da l’acziun a partir da las 06.00).