“Igl è franc in pau nar, però nar-creativ”, commentescha cusseglier federal Alain Berset ils 31 da fanadur 2017 suenter l'inauguraziun da la tur d'Origen al microfon da RTR. Ella n’è dentant betg ina tur per l’eternitad: L'atun 2020 duai la tur gia puspè esser demontada. Cun questa cundiziun aveva Origen survegnì il permiss dad insumma realisar quest provisori sin il Pass dal Güglia. 2,8 milliuns francs per in edifizi a temp limità? Giovanni Netzer, intendant d’Origen, è conscient che questa dumonda occupa pliras persunas. "Natiralmain ins pudess fabritgar er in teater pli pitschen e pli modest per 200 persunas" respunda Giovanni Netzer. “Ma ina tala tur da teater pussibilitescha era dad enritgir la fantasia, era tar tut ils passants che van mintga di da mintg'aura speravi”, agiunscha il fundatur dad Origen.

