Per lantschar l’acziun porscha la dirigenta Flavia Walder in’emprova cun «ses» chor mischedau Sevgein e sa legra da pudair diriger in auter chor. Tgisa forsa schizunt in chor d’ina autra vallada. Ils chors interessads ad ina prova cun la dirigenta estra pon s’annunziar tar RTR. Tranter tut las annunzias tira Flavia Walder ils 14 da november 2017 la sort. Il chor cun la pli gronda fortuna gudogna la prova speziala cun ella sco dirigenta estra. Il dirigent dal chor che gudogna surprenda viceversa la prova cun il chor mischedau Sevgein. Uschia sa repeta quest scenari adina vinavant. Il dirigent dal chor victur po silsuenter far l’appel per il proxim «BarattaChor».

«A mai plascha l’idea da l’acziun. Jau sun da l’opiniun che quai saja ina chaussa innovativa che porta variaziun en las provas da chor», di Flavia Walder. Flavia Walder (35) è musicista e pedagoga da ritmica. Dapi il 2010 dirigia ella il chor maschadà da Sevgein. Dasperas è ella era la dirigenta dal chor d’uffants Sumvitg e chanta sezza en il Cantus Firmus Surselva. Il chor mischedau Sevgein è vegnì fundà il cumenzament dals onns ’80. Ma chantà vegniva gia avant a Sevgein. Il chor dumbra actualmain 30 commembers – 16 chantaduras e 14 chantadurs.

Ils chors che han interess da participar a l’acziun da RTR pon s’annunziar enfin ils 13 da november 2017 via formular sin rtr.ch ubain via la gruppa “Noss chors” sin la pagina da facebook da RTR. In di pli tard tira Flavia Walder alura la sort tranter tut las annunzias. L’acziun “BarattaChor” pon ins suandar sin rtr.ch.