Debora Lutz da Glion e Sina Halter da Surcuolm sa conuschan gia dapi passa 7 onns, s’entupadas èn ellas a chaschun da lur participaziun al musical «High School» a Glion. En lur nova chanzun autobiografica «Grazia» laschan ellas pia flurir lur amicizia gia durant l’uffanza, «ensemen far musica ha nus ligiau» di ina lingia. La melodia dal toc, cumponida d’in lavuratori american, fa propi allegras cupitgolas, e las duas vuschs èn purtadas da tempras zunt finas, vuschs che tiran endament la chanson innocenta franzosa. En vardad han Debora e Sina, ubain D’n’S sco ch’ellas sa numnan en art, gia daditg bandunà la tgina materna. L’ina studegia psicologia a Turitg, l’autra linguistica a Winterthur, ed ensemen partan ellas in’abitaziun en las vischinanzas. Tranter en chattan ellas anc peda per pitschnas cumparsas concertantas, accumpagnadas da clavazin e ghitarra. Là interpreteschan ellas inquala represa, ma surtut atgnas chanzuns che tunan magari in zic pli melanconicas che quest Top Pop zunt legraivel. Duas soras en musica, e quai «dapi gl’emprem mument», sco l’entschatta da la chanzun di. D’udir a partir dals 11 da november tar RTR e sin la pagina rtr.ch.

Sonda, ils 11 da november avra RTR sias portas durant la «Sonda lunga». I dat pliras chaschuns d’entupar artists indigens. La chantautura da 18 onns Chiara Jacomet chanta chanzuns ord da ses album «Mascra» e Severin Brugger e Laura Loretz preschentan lur simbiosa da musica multifara e lirica en il dialect tuatschin. Era il duo D’n’S è da la partida.