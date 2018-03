Savognin: Stiva da vin da Florian daventa club da vin

Dapi nov onns maina Florian Unterkalmsteiner gia l'ustaria «Florians Weinstube». Ussa è l'ustaria vegnida restructurada. Ella è daventada pli pitschna, la carta da menus è tenor atgnas indicaziuns «klein aber oho», e sin il spazi ch'è vegni liber èsi ussa pussaivel da giugar a bigliard.

Sco quai che l'ustier Florian Unterkalmsteiner ha ditg a RTR, saja daventà il davos temp pli grev da far gudogn cun l'ustaria. Cun far pli pitschna l'ustaria e redimensiunar la carta da menus, possia el ussa manar l'ustaria cun mo trais persunas – el inclus – empè da tschintg.

Cun il nov club «Amis da vin da Florian» duai vegnir promovì il barat tranter giasts ed indigens. Regularmain duaja dar inscunters per ils commembers dal club. Da nov ha l'ustaria betg pli avert tuttadi, mabain pir davent da las tschintg la saira. Per gruppas èsi però tuttina pussaivel da reservar ordavant in gentar. Naginas midadas datti dentant tar l'affar da vin.

