Mascottins, tastgas e magazins

Gievgia, 15.2.2018, 11:45 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Gievgia, 15.2.2018, 11:45, RTR



Cun in mascottin, tastgas da far cumissiuns ed in magazin vul ins sensibilisar a Mustér per il commerzi indigen.

L'Uniun da commerzi e professiun da Mustér (UCP) è da l'avis, ch'igl è da sensibilisar la populaziun indigena sco era ils giasts da vacanzas e possessurs d'abitaziuns secundaras sin las purschidas dal commerzi indigen. Perquai ha l'uniun lantschà pliras acziuns.

Magazin

Uschia è vegnì realisà in magazin cun passa 80 paginas. En quel han las uniuns commembras da la UCP pudì sa preschentar cun lur products e servetschs. Latiers vegnan intgins texts redacziunals cun infurmaziuns davart la regiun. Ina carta agiuntada dat lura la chaschun da profitar da tscherts rabats u acziuns. Il magazin vegn repartì en tut las chasadas da Mustér, incl. abitaziuns secundaras.

In mascottin

La UCP ha era laschà crear in mascottin. Ina vatga en las colurs blau ed alv sco la vopna da Mustér. Ella è da vesair sin la tastga da far cumissiuns ed ella datti ord plisch. Uschia pon per exempel giasts da vacanzas prender cun els in souvenir che regorda da las vacanzas a Mustér e che fa uschia puspè gust da turnar, declera Edgar Durschei.