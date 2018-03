20 onns martgà a Ftan

Glindesdi, 12.2.2018, 11:45 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Glindesdi, 12.2.2018, 11:45, RTR



Oravant tut la cumpagnia stat en il center dal martgà. Ma las relaziuns èn sa midadas ils ultims 20 onns. Oz ins vul natiralmain era vender ils products.

Radund 30 stans hai lung la via amez Ftan. Ils ins vendan fotografias, cartas e mobiglias da lain u sculpturas, ils auters vendan bavrondas e quai che na dastga betg mancar – liongias da brassar.

A l'entschatta era la finamira dal martgà oravant tut, da realisar ina bella festa per la populaziun dal vitg, star da cumpagnia, emblidar la hectica. Ina festa che durava mintgatant era fin tard en per la notg.

Oz resguard'ins in zichel era l'aspect economic. Ils vendiders vulan bain era vender lur products e far svieuta. Avant in pèr onns han ins perquai spustà il termin. Or d'in martgà da Nadal è daventà in martgà d'enviern. Il temp cura ch'era ils giasts èn a Ftan per ir cun skis.

Gia avant 20 onns sa participavan radund 30 vendiders, e quest dumber è restà fin oz. Era grazia a las bunas ideas ed innovaziuns ch'il comité d'organisaziun porta mintg'onn.

