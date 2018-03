La cifra – 9

Mesemna, 3.1.2018, 10:15 Termins da l'emissiun Emprima emissiun: Mesemna, 3.1.2018, 10:15, RTR



9 novas spezias d'animals han dumagnà sin la glista da l'institut per la perscrutaziun da spezias a New York. Tranter auter in millipes che fa insatge fitg particular.

Millipes na pon atgnamain betg sfunsar. La nova spezia chattada en il Vietnam dentant bain. Ed el n'è betg il sulet animal chattà l'ultim onn che fa insatge plitost spezial. A Sulawesi dat quai da nov in ratun vegetaric ed en California datti in millipes che crescha en perpeten enavant, enfin ch'el mora.